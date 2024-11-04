"طرق".. تجربة وطنية ناجحة تشارك في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 2024 العالمي

تُعد جمعية "طرق" من النماذج الوطنية الرائدة التي حققت نجاحًا مميزًا في مجال تطوير وتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز السلامة المرورية، وتعد مشاركتها في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 2024، الذي يُعقد في مدينة الرياض، بمثابة خطوة نوعية في مسيرتها.
يُنظم هذا المؤتمر من قِبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلةً في الهيئة العامة للطرق، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية واستدامة الطرق. وتأتي مشاركة جمعية طرق في هذا المحفل العالمي كأول جمعية محلية تُسهم في هذا المجال، مما يعكس تميزها وريادتها وقدرتها على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.
تشدد هذه المشاركة على دور جمعية طرق في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة.