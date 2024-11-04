"طرق".. تجربة وطنية ناجحة تشارك في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 2024 العالمي

يُنظم هذا المؤتمر من قِبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلةً في الهيئة العامة للطرق، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية واستدامة الطرق. وتأتي مشاركة جمعية طرق في هذا المحفل العالمي كأول جمعية محلية تُسهم في هذا المجال، مما يعكس تميزها وريادتها وقدرتها على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.