بتنظيم الإمارة.. فرع وزارة البيئة في حائل يشارك في مبادرة "كات ووك"

وأضاف: "أننا لمسنا من خلال إطلاق المبادرة اليوم أن هناك وعيًا كبيرًا من المجتمع بأهمية هذه المبادرة ولاقت إقبالاً وتفاعلاً كبيرًا من كل فئات المجتمع".