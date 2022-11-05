بتنظيم الإمارة.. فرع وزارة البيئة في حائل يشارك في مبادرة "كات ووك"

شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل في مبادرة #كات_ووك إحدى حملات منظمة كاتمو سفير العالمية للمشي مسافة 7 كلم وذلك لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية الذي أقيم بتنظيم من إمارة منطقة حائل بعدة مواقع بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من بوابة منتزه المغواة الترفيهي على مسافة 7 كلم مدير عام فرع الوزارة في منطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وأكد الدكتور فهد الحسني أن مبادرة "كات ووك" هي مبادرة توعوية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية السبع المهددة بالانقراض وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي لمسافة تصل لــ7 كيلومترات.
وأضاف: "أننا لمسنا من خلال إطلاق المبادرة اليوم أن هناك وعيًا كبيرًا من المجتمع بأهمية هذه المبادرة ولاقت إقبالاً وتفاعلاً كبيرًا من كل فئات المجتمع".