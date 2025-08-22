"ثقافة وفنون جدة" تستشرف مستقبل الاقتصاد الإبداعي في أمسية حوارية الأحد المقبل

تنظّم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، مساء الأحد المقبل، أمسية ثقافية بعنوان "اقتصاديات الإبداع"، بقيادة رئيس الجمعية محمد آل صبيح، وذلك ضمن جهودها في تسليط الضوء على العلاقة المتنامية بين الثقافة والاقتصاد، واستشراف آفاق المستقبل في هذا القطاع الحيوي.
ويُدير الأمسية الإعلامي عدنان صعيدي، ويستضيف خلالها الدكتور عبدالله علي بانخر، الأكاديمي وخبير اقتصاديات وسائل الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، في حوار مفتوح يهدف إلى تبسيط مفاهيم الاقتصاد الإبداعي لغير المتخصصين، وتوضيح دوره كمحرّك تنموي محوري.
ويتناول الدكتور بانخر عدة محاور رئيسية، أبرزها: أهمية الاقتصاد الإبداعي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وتوضيح أسسه ومفاهيمه، واستعراض نماذج محلية وعالمية ناجحة، إضافة إلى ربط هذا القطاع برؤية المملكة 2030.
وتهدف الأمسية إلى تحفيز التفكير نحو تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وخلق فرص مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
وسيُتاح للحضور التفاعل عبر مداخلات مباشرة وطرح الأسئلة ضمن أجواء حوارية تثري النقاش وتفتح آفاقًا جديدة أمام المهتمين بالثقافة والاقتصاد معًا.