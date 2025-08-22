"ثقافة وفنون جدة" تستشرف مستقبل الاقتصاد الإبداعي في أمسية حوارية الأحد المقبل

تنظّم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، مساء الأحد المقبل، أمسية ثقافية بعنوان "اقتصاديات الإبداع"، بقيادة رئيس الجمعية محمد آل صبيح، وذلك ضمن جهودها في تسليط الضوء على العلاقة المتنامية بين الثقافة والاقتصاد، واستشراف آفاق المستقبل في هذا القطاع الحيوي.