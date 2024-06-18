انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بـ"زريب التيم "بحائل.. مطالبات بإنهاء المعاناة

وتسبب انقطاع الكهرباء لمدة زادت على 3 ساعات إلى ضرر كل ما هو مخزن بالثلاجات من لحوم الأضاحي والمواد الغذائية والأدوية التي تكون بحاجة إلى التبريد، وانقطاع التيار الكهربائي يؤثر على جودتها، وربما يتسبب في إلحاق الضرر بها، وتعيش تلك الأحياء من القرية في ظلام دامس الذي بسببه لجأ الأهالي إلى شراء المصابيح والشموع، واستخدام كشافات أجهزة الجوال للإضاءة.