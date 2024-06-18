انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بـ"زريب التيم "بحائل.. مطالبات بإنهاء المعاناة
اشتكى عددٌ من أهالي الأحياء الشمالية في زريب التيم 70 كلم شمال حائل، من انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الرابعة عصرًا وحتى كتابة هذا الخبر.
وتسبب انقطاع الكهرباء لمدة زادت على 3 ساعات إلى ضرر كل ما هو مخزن بالثلاجات من لحوم الأضاحي والمواد الغذائية والأدوية التي تكون بحاجة إلى التبريد، وانقطاع التيار الكهربائي يؤثر على جودتها، وربما يتسبب في إلحاق الضرر بها، وتعيش تلك الأحياء من القرية في ظلام دامس الذي بسببه لجأ الأهالي إلى شراء المصابيح والشموع، واستخدام كشافات أجهزة الجوال للإضاءة.
يُذكر أن المشتركين أبلغوا طوارئ الكهرباء بالانقطاع ،فور حدوثه، فيما تم إفادتهم بأنه سيتم إعادة التيار خلال نصف ساعة، إلا أن الانتظار امتد إلى أكثر من ثلاث ساعات.
واختتم المشتركون حديثهم لـ"سبق" أنه لم تصلهم رسائل من شركة الكهرباء تفيد بوجود صيانة فيما ناشدوا كهرباء بقعاء بالإسراع في إصلاح العطل أو تأمين الأحياء بكهرباء مؤقتة حتى إصلاح الخلل.