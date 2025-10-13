17 مدرسة بتعليم الطائف تحصد التميز على مستوى المملكة

حققت 17 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم في الطائف تميزًا على مستوى المملكة في برنامج التميز المدرسي، وتم تكريمها اليوم الاثنين خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي 2025 في نسخته الثانية بمدينة الرياض، الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، بحضور وزير التعليم وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وشهد الملتقى تتويج المدارس المتميزة بحضور المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي هنّأ مديري ومديرات المدارس ومنسوبيها على هذا الإنجاز الذي يُعدّ نتاجًا لجودة الأداء ورفع كفاءة العملية التعليمية.
وضمّت قائمة المدارس المكرمة: ابتدائية المعدن، ابتدائية التحفيظ الثانية بالحوية، ابتدائية الأندلس، الابتدائية السادسة والعشرون بالطائف، الابتدائية الرابعة والعشرون بالطائف، ابتدائية صرار للطفولة المبكرة، متوسطة المحمدية بالشفا، متوسطة الدار البيضاء بالهدا، الأندلس الأهلية الثانوية، الثانوية الرابعة بالحوية، ثانوية الإبداع الأولى الأهلية، ثانوية قاعدة الملك فهد الجوية بالحوية، ثانوية ليه، ثانوية السمو الأهلية بالطائف، ثانوية سارة آل الشيخ، الثانوية الخامسة والعشرون بالطائف، الثانوية الثلاثون بالطائف.
وأكد الدكتور الغامدي أن هذا التميز يعكس جهود الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الطائف، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع التميز في التعليم العام وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة والشفافية، بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًا ومهاريًا، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.