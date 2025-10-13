17 مدرسة بتعليم الطائف تحصد التميز على مستوى المملكة

وضمّت قائمة المدارس المكرمة: ابتدائية المعدن، ابتدائية التحفيظ الثانية بالحوية، ابتدائية الأندلس، الابتدائية السادسة والعشرون بالطائف، الابتدائية الرابعة والعشرون بالطائف، ابتدائية صرار للطفولة المبكرة، متوسطة المحمدية بالشفا، متوسطة الدار البيضاء بالهدا، الأندلس الأهلية الثانوية، الثانوية الرابعة بالحوية، ثانوية الإبداع الأولى الأهلية، ثانوية قاعدة الملك فهد الجوية بالحوية، ثانوية ليه، ثانوية السمو الأهلية بالطائف، ثانوية سارة آل الشيخ، الثانوية الخامسة والعشرون بالطائف، الثانوية الثلاثون بالطائف.