اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تهنئ القيادة والشعب باليوم الوطني 95

وأوضح أن اليوم الوطني فرصة لتجديد العهد والوفاء للقيادة الرشيدة، وللتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق من نهضة شاملة في مختلف المجالات، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.