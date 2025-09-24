اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تهنئ القيادة والشعب باليوم الوطني 95

رفعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) – اللجنة الفرعية بمنطقة الرياض أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيّده الله –، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة الفرعية بمنطقة الرياض الأستاذ خالد بن محمد السعد العجلان أن هذه المناسبة الغالية تجسّد معاني الولاء والانتماء، والاعتزاز بمسيرة وطنٍ صنع المجد بعزيمته، وحقق إنجازات نوعية على مدى خمسةٍ وتسعين عاماً من العطاء والبناء.
وأوضح أن اليوم الوطني فرصة لتجديد العهد والوفاء للقيادة الرشيدة، وللتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق من نهضة شاملة في مختلف المجالات، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.