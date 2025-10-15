متوسطة المحمدية بالشفا تحصد جائزة التميز المدرسي 2025

في إنجاز تربوي جديد، توّجت متوسطة المحمدية بالشفا في محافظة الطائف بجائزة "التميز المدرسي"، خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي 2025 في نسخته الثانية، والذي نُظم بمدينة الرياض مؤخرًا من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم.
وتسلّمت مديرة المدرسة عفاف بنت سالم الثبيتي درع التميز، معربة عن شكرها لفريق العمل من المعلمات والإداريات والطالبات، إلى جانب أولياء الأمور، مؤكدة أن هذا التميز جاء نتيجة عمل جماعي مبني على استراتيجيات وخطط ثرية تهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق بيئة تعليمية قائمة على القيم والجودة.
وأشارت "الثبيتي" إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس، وتعزز ثقافة الجودة والشفافية بما ينعكس على إعداد أجيال متميزة علميًّا ومهاريًّا، مؤكدة أن كل ذلك يصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأكدت أن الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة التطوير، متطلعة إلى أن تشمل مستقبلاً عددًا أكبر من المدارس، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتمكين المدارس من التميز محليًا وعالميًا.