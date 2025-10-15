متوسطة المحمدية بالشفا تحصد جائزة التميز المدرسي 2025

وأكدت أن الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة التطوير، متطلعة إلى أن تشمل مستقبلاً عددًا أكبر من المدارس، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتمكين المدارس من التميز محليًا وعالميًا.