فعاليات مُدهشة وبرامج نوعية في كرنفال "تعليم النماص" احتفاءً باليوم الوطني

يعيش تعليم النماص خلال هذا الأسبوع كرنفالاً متواصلاً من خلال عددٍ من الفعاليات والبرامج التي أُعدت احتفاءً بذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، على مستوى الإدارة وجميع المدارس والروضات وفصول التربية الخاصة، تنوعت هذه الفعاليات بين المسابقات والبطولات الرياضية والكلمات والقصائد التي عبر بها المجتمع التعليمي بكافة شرائحه حباً وولاءً وانتماءً لوطن الخير وقيادته الكريمة.
الجدير بالذكر أن تعليم النماص بدأ فعاليات وبرامج اليوم الوطني 92 منذ الأحد الماضي الذي رسم لوحات المحبة والفخر بهذا الوطن وقيادته عبر العديد من الفعاليات شملت قصة الأمجاد التي جسدها الطلاب والطالبات ودوري المدارس والإدارات الحكومية التي رعاها محافظة النماص و الأصبوحات الثقافية، واللوحات الاستعراضية الشعبية.
كما قدم أصحاب المواهب الفنية معارض فنية متنوعة عبّر فيها منسوبو ومنسوبات تعليم النماص عن مشاعرهم في حب الوطن والقيادة تحت عنوان "هي لنا دار".
فيما ثمّن مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي لأبنائه الطلاب والطالبات وأسرة التعليم ما قدموه ويقدمونه من لوحات وطنية رائعة حكت عن وطن العز وقيادة الشموخ، كما قدم شكره للجهات المشاركة والمتعاونة على ما قدموه من جهود، سائلاً المولى أن يديم على قيادتنا الكريمة ووطننا الغالي وجنودنا البواسل نعمة الخير والفرح والعز والازدهار والرخاء والأمن.