فعاليات مُدهشة وبرامج نوعية في كرنفال "تعليم النماص" احتفاءً باليوم الوطني

يعيش تعليم النماص خلال هذا الأسبوع كرنفالاً متواصلاً من خلال عددٍ من الفعاليات والبرامج التي أُعدت احتفاءً بذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، على مستوى الإدارة وجميع المدارس والروضات وفصول التربية الخاصة، تنوعت هذه الفعاليات بين المسابقات والبطولات الرياضية والكلمات والقصائد التي عبر بها المجتمع التعليمي بكافة شرائحه حباً وولاءً وانتماءً لوطن الخير وقيادته الكريمة.