بالصور.. اختتام فعالية هايكنق تقني مكة بالطائف.. جولة في سوق البلد التاريخي ومسابقات ترفيهية

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة اليوم فعالية هايكنق تقني مكة، التي استضافتها الكلية التقنية بالطائف، وذلك برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس حسين بن علي البحيري، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي، وبمشاركة أكثر من 70 متدربًا ومتدربة يمثلون 13 كليةً ومعهدًا تدريبيًا من مختلف المحافظات.