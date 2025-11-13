بالصور.. اختتام فعالية هايكنق تقني مكة بالطائف.. جولة في سوق البلد التاريخي ومسابقات ترفيهية

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة اليوم فعالية هايكنق تقني مكة، التي استضافتها الكلية التقنية بالطائف، وذلك برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس حسين بن علي البحيري، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي، وبمشاركة أكثر من 70 متدربًا ومتدربة يمثلون 13 كليةً ومعهدًا تدريبيًا من مختلف المحافظات.
وشهدت الفعالية – التي كانت "سبق" قد نشرت عنها – تنفيذ مسار هايكنق يمتد لمسافة خمسة كيلومترات في وادي المخاضة بمركز الشفا، إضافةً إلى جولة في سوق البلد التاريخي بالطائف للتعرف على معالمه التراثية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة رياضية وثقافية لجميع المشاركين في أجواء تفاعلية وحماسية.
وفي ختام الفعالية، عبّر المدير العام المهندس حسين البحيري عن سعادته بنجاح البرنامج، مؤكدًا أن فعالية هايكنق تقني مكة تُسهم في تعزيز الصحة البدنية والذهنية للمتدربين والمتدربات، وتنمية روح الفريق والانضباط، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في نشر الثقافة الرياضية ورفع جودة الحياة.
وثمّن البحيري الجهود الكبيرة التي قدمتها الكلية التقنية بالطائف في الاستضافة والتنظيم والإشراف الميداني، مشيدًا بحرص عمادة الكلية ومنسوبيها على توفير جميع متطلبات النجاح، ومؤكدًا أن هذا التعاون يجسد مستوى التكامل بين وحدات التدريب التقني في المنطقة ويعزز حضورها في الأنشطة المجتمعية والرياضية.
كما أكد أن دعم صندوق المتدربين الرئيسي شكّل عنصرًا مهمًا في توفير التجهيزات والمتطلبات اللازمة لإنجاح الفعالية، مما يعكس دوره في تمكين البرامج النوعية والأنشطة الموجهة للمتدربين.
من جانبه، أوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس خالد الغامدي أن الفعالية حققت أهدافها ووجدت تفاعلاً لافتًا من المتدربين والمتدربات، مثنيًا على حضور المدير العام ودعمه المستمر، ومؤكدًا أن الكلية ستواصل تنفيذ واستضافة المبادرات النوعية التي تعزز مهارات المتدربين وتدعم مشاركتهم المجتمعية.