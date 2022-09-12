"بيئة مكة" تنظم برنامج تطوير المهارات الميدانية للكوادر الفنية

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعمل الميداني بعنوان (برنامج تطوير المهارات الميدانية لدى الكوادر الفنية للعمل الميداني)، وذلك من تاريخ 15 صفر، وأقيمت لمدة ثلاثة أيام بمحافظة جدة، واستفاد من البرنامج أكثر من 27 موظفاً يعملون في المجال الميداني بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة تهدف من خلال برامجها التدريبية إلى رفع مستوى مهارات الموظفين من خلال دورات متنوعة تسهم في تطوير القدرات العلمية والعملية التي تعزز قيم الإتقان والانضباط وتهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتسعى إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين وتحقق الأهداف.
من جهته أوضح مدرب البرنامج المهندس إبراهيم عبدالله التركي، والمشرف العام على مراكز التدريب بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن البرنامج التدريبي يستعرض مفهوم فريق العمل الميداني، ومكونات الفريق للعمل الميداني، وأهمية امتلاك مهارات العمل الميداني، ويستعرض الاستراتيجيات الفعالة لإدارة العمل الميداني، واستعراض سمات فريق العمل الميداني ومهارات قائد العمل الميداني، وقدرات العمل الميداني والأدوار الإيجابية والسلبية للفريق الميداني، ومراحل تكوين الفريق الميداني.
وأكد "التركي" حرص الوزارة على تنمية الموارد البشرية، حيث تعمل مراكز التدريب وفق خطط ومناهج متوافقة مع مستهدفات برنامج تنمية الموارد البشرية والتي تهدف إلى رفع كفاءة المواطن السعودي، ليحصل على قدرات تجعله منافسًا عالميًا من خلال اكتساب المهارات وتنمية المعارف.