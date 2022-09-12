"بيئة مكة" تنظم برنامج تطوير المهارات الميدانية للكوادر الفنية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة تهدف من خلال برامجها التدريبية إلى رفع مستوى مهارات الموظفين من خلال دورات متنوعة تسهم في تطوير القدرات العلمية والعملية التي تعزز قيم الإتقان والانضباط وتهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتسعى إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين وتحقق الأهداف.