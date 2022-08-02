"الألمعي" يكرم فريق قدامى العارضة لحصده بطولة "جازان" الرمضانية

كرم محافظ العارضة إبراهيم الألمعي، أمس، فريق قدامى العارضة بعد تحقيقه بطولة جازان للاعبين القدامى والقائمين بأعمال مكتب رابطة الهواة بالاتحاد السعودي لكرة القدم على جهودهم لإحياء النشاط الرياضي.
جاء ذلك بحضور المشرف العام على مكتب الرابطة عبدالله معشي، ومدير مكتب رابطة فرق الهواة لكرة القدم بالمحافظة أحمد معيدي، والداعمين لفعاليات وأنشطة المكتب خلال العام الهجري.
كما كرم فريق الوصل بطل بطولة محافظة العارضة الرمضانية وفريق قدامى العارضة الذي حقق بطولة جازان للاعبين القدامى، وكرم الحكم ناصر بيشي خبراني وأعضاء المكتب أحمد خبراني والمصور نبيل علي.
يشار إلى أن رابطة الهواة لكرة القدم تضم 55600 لاعب مسجلين في 2000 فريق، و870 حكمًا، و1500 مدرب من جميع أنحاء المملكة.
وكانت رابطة الهواة لكرة القدم قد دشنت في وقت سابق الهوية الجديدة للرابطة، بعد تغيير مسماها وانضمامها تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضحت الرابطة أن تدشين الشعار الجديد والهوية تتزامن مع المرحلة الجديدة والتطور الذي تشهده الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.