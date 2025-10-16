"الإعلام السياحي" يعزز وعي السائح بالشراكة مع "حماية المستهلك"

وقّعت جمعية الإعلام السياحي وجمعية حماية المستهلك، اليوم، في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك السياحي ورفع وعيه بحقوقه ضمن منظومة السياحة المتنامية في المملكة.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من خالد آل دغيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، وأحمد معطي المهلكي، الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك.
وتركز الاتفاقية على رفع كفاءة الوعي الاستهلاكي في القطاع السياحي عبر حزمة من المبادرات والأنشطة، من أبرزها: برامج تدريبية وورش عمل في سلوك المستهلك السياحي، وحملات توعوية تستهدف المدارس والجامعات والقطاعات الخاصة، وإجراء أبحاث ودراسات نوعية متخصصة، وتبادل الخبرات والبيانات، وتصميم محتوى توعوي متخصص يواكب تطلعات السائح واحتياجاته.
كما تتضمن الاتفاقية المساهمة في رفع جودة الخدمات وتعزيز الحماية الاقتصادية، في خطوة عملية نحو تمكين المستهلك السياحي وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع واعٍ ومستنير بحقوقه، ومحصّن ضد الممارسات غير العادلة.
وقال خالد آل دغيم: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ثقة السائح في المنظومة السياحية الوطنية، ورفع الوعي بحقوقه، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة التجربة السياحية في المملكة، وذلك بالشراكة مع الجهات المتخصصة في الأنظمة والتشريعات لتعزيز الوعي في المنظومة السياحية».