"سعود بن نهار" يزور مركز "تداوي الجراحي" بالطائف

من جهةٍ أخرى زار وفدٌ كوري المركزَ، في إطار الحرص على الاستثمار في مجال السياحة العلاجية؛ حيث أبدى سعادته بما شاهده من تجهيزات وكوادر بشرية على أعلى المستويات.