"سعود بن نهار" يزور مركز "تداوي الجراحي" بالطائف

زار محافظُ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مركزَ "تداوي الجراحي"؛ لتفقد سير العمل والخدمات التي يقدّمها، وخصوصًا تخصص "طب العيون".
وشاهد المحافظ التجهيزات المتطورة، واستمع إلى شرح مفصل من استشاري طب العيون الدكتور طلال بن عبدالرحمن الثمالي، عن سير العمل وأبرز الخدمات التي يقدّمها عبر كوادر بشرية مؤهّلة. كما التقى الأمير "سعود" بالطواقم الطبية والإدارية.
وأعرب الدكتور "الثمالي" عن شكره وتقديره وامتنانه للأمير سعود بن نهار، على زيارته المركز، ودعمه لهذا القطاع الحيوي والمهمّ في سبيل تقديم أفضل الخدمات لسكّان وزوار الطائف.
من جهةٍ أخرى زار وفدٌ كوري المركزَ، في إطار الحرص على الاستثمار في مجال السياحة العلاجية؛ حيث أبدى سعادته بما شاهده من تجهيزات وكوادر بشرية على أعلى المستويات.