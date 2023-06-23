رئيس "الصحة القابضة" يصدر قراراً بتشكيل المجلس التأسيسي للشركة بالقطاع الغربي

وتفصيلاً، جاء تشكيل المجلس كالتالي: صالح بن إبراهيم الرشيد رئيساً، الدكتور محمود بن عبدالجبار يماني نائباً للرئيس، الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع عضواً، الدكتور طريف يوسف الأعمى عضواً، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة عضواً، الدكتور راشد بن حسين القعوان عضواً، المهندس خالد بن محمد التلمساني عضواً، الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي عضواً.