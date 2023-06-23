رئيس "الصحة القابضة" يصدر قراراً بتشكيل المجلس التأسيسي للشركة بالقطاع الغربي

أصدر رئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، قراراً بتشكيل المجلس التأسيسي للقطاع الغربي الصحي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
وتفصيلاً، جاء تشكيل المجلس كالتالي: صالح بن إبراهيم الرشيد رئيساً، الدكتور محمود بن عبدالجبار يماني نائباً للرئيس، الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع عضواً، الدكتور طريف يوسف الأعمى عضواً، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة عضواً، الدكتور راشد بن حسين القعوان عضواً، المهندس خالد بن محمد التلمساني عضواً، الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي عضواً.
ويتولى المجلس التأسيسي للقطاع الغربي الصحي مهام واختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجالس الاستشارية للتجمعات الصحية الآتية والإشراف عليها:
تجمع جدة الصحي الأول
تجمع جدة الصحي الثاني
تجمع مكة المكرمة الصحي
تجمع المدينة المنورة الصحي
تجمع الطائف الصحي
ويقوم المجلس التأسيسي للقطاع الغربي الصحي بترشيح خبير دولي للعمل كمستشار للمجلس التأسيسي ويعين بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصحة القابضة.
وثمن المجلس جهود رؤساء وأعضاء المجالس الاستشارية للتجمعات الصحية الآتية: (تجمع جدة الصحي الأول، وتجمع جدة الصحي الثاني وتجمع مكة المكرمة الصحي. وتجمع المدينة المنورة الصحي، وتجمع الطائف الصحي، على ما بذلوه في الفترات الماضية لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات التحول في القطاع الصحي.