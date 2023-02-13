سماحة المفتي يتسلّم التقرير الختامي لمنجزات فرع الإفتاء بجازان

استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي الذي سلّمه التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بمنطقة جازان للعام المالي 2022م.
وشكر آل الشيخ مدير عام الفرع على ما يقدمه من جهود ومشاركات في إطار رسالة الرئاسة في نشر الفتاوى وتقديم الخدمات الاسترشادية والتوعوية والفكرية تحقيقاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وخلال اللقاء استمع مفتي المملكة إلى شرح عما قام به الفرع خلال العام المنتهي من مبادرات وجهود ومشاركات واستقبال للمراجعين.
من جهة أخرى استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي الذي سلّمه التقرير الختامي للفرع.
وأشاد العواد بالجهود والأعمال خلال العام المنتهي مثمنا لمدير عام الفرع والعاملين فيه جهودهم المستمرة.