يستمر 4 أيام.. "تعليم النماص" تنظم معرضًا توعويًّا بأضرار المخدرات

أقامت إدارة تعليم النماص يوم أمس الأحد، معرضًا وطنيًّا توعويًّا بأضرار المخدرات برعاية محافظ النماص سعد القرقاح، يستمر لأربعة أيام، وسط حضور جماهيري كبير.
ويهدف المعرض لتوعية المجتمع بخطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
ويشتمل خلال أيامه الأربعة على العديد من الفعاليات المصاحبة من برامج ثقافية ورياضية، ومعارض للفنون البصرية، وفعاليات تراثية وترفيهية للأسر ة والطفل وجميع الأعمار.
وأوضح مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي، أن هذه الفعالية تأتي استلهامًا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة لمحاربة هذه الآفة، وانطلاقًا من تحمل التعليم لمسؤولياته التوعوية والتربوية للحفاظ على الإنسان وتكاتف الجهود لمحاربتها؛ لما لها من أضرار بالغة تدمر المجتمعات.
وأضاف "الغامدي" إننا في وطن الخير والكرامة وفي ظل قيادة العطاء والنماء التي تسعى للحفاظ على أهم ثرواتها، وهو الإنسان، لبناء مواطن صالح يخدم دينه ووطنه ويسعى لرقيه وبنائه؛ سخرنا كل الجهود والإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الهدف المأمول من هذه الفعاليات؛ مثمنًا لجميع فِرَق العمل وشركاء النجاح ما قدموه من عطاء.
الجدير بالذكر أن هذا المعرض يفتح أبوابه لاستقبال طلاب وطالبات المدارس وجميع شرائح المجتمع طوال فترة إقامته.