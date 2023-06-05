يستمر 4 أيام.. "تعليم النماص" تنظم معرضًا توعويًّا بأضرار المخدرات

وأضاف "الغامدي" إننا في وطن الخير والكرامة وفي ظل قيادة العطاء والنماء التي تسعى للحفاظ على أهم ثرواتها، وهو الإنسان، لبناء مواطن صالح يخدم دينه ووطنه ويسعى لرقيه وبنائه؛ سخرنا كل الجهود والإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الهدف المأمول من هذه الفعاليات؛ مثمنًا لجميع فِرَق العمل وشركاء النجاح ما قدموه من عطاء.