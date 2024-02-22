برعاية "العنزي".. مستشفى شرورة العام ينظم احتفالية بذكرى يوم التأسيس

برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفل مستشفى شرورة العام بذكرى يوم التأسيس، بحضور مدير المستشفى حمود بن حامد العنزي، ومدراء الجهات الحكومية، وجمع كبير من المواطنين.