برعاية "العنزي".. مستشفى شرورة العام ينظم احتفالية بذكرى يوم التأسيس

برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفل مستشفى شرورة العام بذكرى يوم التأسيس، بحضور مدير المستشفى حمود بن حامد العنزي، ومدراء الجهات الحكومية، وجمع كبير من المواطنين.
وأوضح المحتفلون أن يوم التأسيس يوم حبّ وفخر وانتماء واعتزاز لهذا الوطن بالقلب والجسد، وهو استحضار لعمقنا التاريخي منذُ ثلاثة قرون، ويحقُّ لنا الفخر بهذ المجد الذي صنعه قادة عظماء.
وأُقيم بهذه المناسبة أوبريت غنائي، وعرض مرئي يمزج الماضي بالحاضر.
وتأتي هذه الاحتفاليةُ احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثّل الاعتزاز بتاريخ الوطن وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتزّ ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ ثلاثة قرون.