‏‏ 35 موظفاً وموظفة يحصلون على شهادات احترافية مهنية في "تعليم الطائف"

حيث أشاد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ مبيناً أنه يعكس مدى تأهيلهم وتمكينهم من التدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات احترافية متخصصة، تسهم في تجويد مسارهم العلمي والمهني، بما يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة في التدريب.