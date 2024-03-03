‏‏ 35 موظفاً وموظفة يحصلون على شهادات احترافية مهنية في "تعليم الطائف"

هنأت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف منسوبيها من "البنين والبنات" الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
حيث أشاد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ مبيناً أنه يعكس مدى تأهيلهم وتمكينهم من التدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات احترافية متخصصة، تسهم في تجويد مسارهم العلمي والمهني، بما يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة في التدريب.
يذكر أن عدد الحاصلين من تعليم الطائف على شهادات احترافية 35 موظف/ـة في ثلاثة مجالات تقديم التعليم الإلكتروني، خبرات تصميم التعليم، ضبط جودة خبرات التعليم.