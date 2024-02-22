أهالي "شرائع مكة" يحتفلون بيوم التأسيس ودوريات سرية للمرور أعلى كوبري "حجز المركبات"

شهد حجز المركبات بالشرائع كثافة عالية في حركة السير وذلك احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس والذي شهد الحجز العديد من الفعاليّات والأنشطة المتنوعة تزامن مع وجود أمني من شرطة العاصمة المقدسة وقوة المهمات والواجبات ودوريات الأمن والمرور.
وثقت "سبق" انتشار دوريات المرور في أعلى كوبري حجز المركبات للقادمين من طريق المعيصم إذ تمركزت دورية مرور في الانعطاف المؤدي إلى كوبري الحجز لتحرير الحركة المرورية وعدم تعطل حركة السير، فيما تمركزت دورية مرور راجلة ومتحركة فوق الكوبري للراغبين بالعودة إلى طريق المعيصم وتنظيم خروجه من الكوبري.
فيما حضرت دوريات المرور السرية والرسمية بخطة تنظيمية نالت استحسان قائدي المركبات إذ يعد عنق الزجاجة في أعلى الكوبري من الماضي وذلك عن طريق حواجز حديدية متحركة وثابتة بحسب كثافة الحركة للداخلين للاحتفال في الحجز أو راغبي الخروج إلى طريق المعيصم.
كما انتشرت دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات في ساحة الحجز ومداخله لضبط الحشود وتنظيم الاحتفالية ومنع ما قد يعكر أجواء الاحتفالية.
فيما عبّر الأهالي عن اعتزازهم بهذه المناسبة وانتشر الزي السعودي رجالاً ونساءً وأطفالاً في حجز الشرائع.