أهالي "شرائع مكة" يحتفلون بيوم التأسيس ودوريات سرية للمرور أعلى كوبري "حجز المركبات"

وثقت "سبق" انتشار دوريات المرور في أعلى كوبري حجز المركبات للقادمين من طريق المعيصم إذ تمركزت دورية مرور في الانعطاف المؤدي إلى كوبري الحجز لتحرير الحركة المرورية وعدم تعطل حركة السير، فيما تمركزت دورية مرور راجلة ومتحركة فوق الكوبري للراغبين بالعودة إلى طريق المعيصم وتنظيم خروجه من الكوبري.