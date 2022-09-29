صامطة تختتم احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني

وألقى المقدم جابر مدخلي كلمة رجال الأمن بالمحافظة؛ حيث أثنى فيها على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الأمني الذي يساهم بقوة الله في حفظ الأمن واستقراره، مستذكرًا جهود مؤسس هذه البلاد الذي لمّ شملها من بعد شتات، ووحّد كلمتها ورفع رايتها.