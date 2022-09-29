صامطة تختتم احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني

اختتمت محافظة صامطة، مساء الأربعاء، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في حفل خطابي نظمته بلدية محافظة صامطة، برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمحافظة.
بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم عرض لإنجازات الدولة المباركة في مختلف المجالات، تلا ذلك كلمة لمحافظ صامطة شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما توليه من رعاية واهتمام بمقدسات هذه البلاد ومواطنيها، وتوفير سبل الراحة لهم.
وقال المحافظ أحمد زعله في كلمته: إنه يحق لنا أن نفخر باثنين وتسعين عامًا تجلّت فيها صور من ملاحم البناء والعطاء وارتقت فيها معاني الرخاء والسخاء.
وأضاف أن الدولة المباركة بنيت ببناء قوي متين من القائد المخلص العظيم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائمها وثبّت استقرارها وتماسكها بتوحيد الصف بعد التفرق والشتات، وجمع الكلمة بعد التفكك والضياع.
كما أكد "زعله" أن اليوم الوطني ذكرى غالية على الجميع نستشعر فيها حجم الأمن والأمان الذي نعيشه بحمد الله.
ووجه الشكر والعرفان لكل المساهمين في نجاح فعاليات اليوم الوطني بالمحافظة، والتي انطلقت منذ الخميس الماضي، وهذا أقل ما نقدمه لهذا الوطن تعبيرًا عن حب الجميع له ولقيادته الحكيمة.
وألقى المقدم جابر مدخلي كلمة رجال الأمن بالمحافظة؛ حيث أثنى فيها على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الأمني الذي يساهم بقوة الله في حفظ الأمن واستقراره، مستذكرًا جهود مؤسس هذه البلاد الذي لمّ شملها من بعد شتات، ووحّد كلمتها ورفع رايتها.
وقد شاهد الحضور أوبريتًا غنائيًّا وطنيًّا بعنوان "قصة وطن" من أداء الفنانين: هشام مدخلي، وحمودي حوذان، وأثير الصايغ.
وفي نهاية الاحتفال كرم محافظ صامطة، المشاركين في الفعاليات؛ تقديرًا للجهود المبذولة للاحتفاء بهذا اليوم الغالي على قلوب الجميع في هذه البلاد المباركة.