تحت شعار "يوم بدينا".. "تقنية بنين الباحة" تحتفي بيوم التأسيس

وقد اشتمل الحفل الذي أقيم برعاية عميد الكلية عبد الله خليف؛ على السلام الملكي، ومسيرة لمنسوبي الكلية مع فرق الجوالة وعروض الخيالة، وألقيت القصائد الوطنية بهذه المناسبة، وتم توزيع الهدايا على منسوبي الكلية ومتدربيها وزوارها، بمناسبة يوم التأسيس.