تحت شعار "يوم بدينا".. "تقنية بنين الباحة" تحتفي بيوم التأسيس

احتفلت الكلية التقنية للبنين بالباحة بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، على يد الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون تحت شعار "يوم بدينا".
وقد اشتمل الحفل الذي أقيم برعاية عميد الكلية عبد الله خليف؛ على السلام الملكي، ومسيرة لمنسوبي الكلية مع فرق الجوالة وعروض الخيالة، وألقيت القصائد الوطنية بهذه المناسبة، وتم توزيع الهدايا على منسوبي الكلية ومتدربيها وزوارها، بمناسبة يوم التأسيس.
وأوضح عميد الكلية خليف أن الاحتفاء بيوم التأسيس تضمن عدة فعاليات وبرامج متنوعة داخل الكلية وخارجها، منها الاحتفال داخل المنشأة وتزيين المبنى بالإضاءات الخضراء ومسابقات للتصميم والتصوير الفوتوغرافي وزيارات ورحلات للمتدربين وفرق الجوالة للأماكن الأثرية داخل منطقة الباحة.