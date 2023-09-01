بعد عمليتَيْن سابقتَيْن.. "فيصل الطبي" بالطائف يُجري جراحة لطفلة تعاني من "خلع ولادي"

وبعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية، استغرقت أربع ساعات، تم خلالها فتح المفصل، وتنظيفه، وإرجاعه، مع تقصير عظمة الفخذ بمقدار 1.5 سم، وتدويره للخارج من أجل ثبات المفصل، وترسيمه ومعادلته للدرجة الطبيعية.