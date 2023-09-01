بعد عمليتَيْن سابقتَيْن.. "فيصل الطبي" بالطائف يُجري جراحة لطفلة تعاني من "خلع ولادي"

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة مريضة، تبلغ من العمر ٧ أعوام؛ كانت تعاني من "خلع ولادي"، مع عدم فائدة عمليتَيْن سابقتَيْن لإرجاع الخلع، وتسطُّح الفنجان (غطاء رأس عظمة الفخذ مع وجود دوران لعظمة الفخذ للداخل لأكثر من تسعين درجة).
وتفصيلاً، تكمن صعوبة الحالة أولاً في العمر المتأخر، وأيضًا في تراجُع المفصل جراحيًّا بعد الجراحتَيْن السابقتَيْن اللتين تسببتا في تلفيات وصعوبة في تمييز الأنسجة والوصول للفنجان.
وبعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية، استغرقت أربع ساعات، تم خلالها فتح المفصل، وتنظيفه، وإرجاعه، مع تقصير عظمة الفخذ بمقدار 1.5 سم، وتدويره للخارج من أجل ثبات المفصل، وترسيمه ومعادلته للدرجة الطبيعية.
وتم بعد ذلك فحص ثبات المفصل؛ للتأكد من نجاح العملية، وتبيَّن أن المفصل ثابت في وضعية المشي مع ضم الرجل للداخل وتدويره إلى الخارج ولله الحمد.
وبعد يوم من إجراء العملية غادرت المريضة المجمع وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي يحتوي على مراكز متخصصة عدة، من ضمنها مركز الخلوع الولادية، الذي يتميز بكوادر بشرية مؤهلة، وتقنيات عالية التجهيز.
وتكوَّن الفريق الطبي من: الدكتور ريان استشاري عظام وجراحة عظام أطفال وتقويم العظام والتطويل، والدكتور علاء أخصائي جراحة عظام، والدكتور محمد الجهني أخصائي جراحة عظام.