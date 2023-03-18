الطائف.. "الأوقاف والمساجد" تكمل استعداداتها لشهر رمضان المبارك

أكملت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين؛ للوقوف على الجوامع والمساجد بالمحافظة وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها، وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة لها وتأمين جميع متطلباتها.
وأوضح المدير العام للإدارة "وزير العتيبي" أنه تم استكمال أعمال الصيانة والنظافة لكل المواقيت، وإعداد جدول زمني للدعاة لتوعية المعتمرين بكل الأمور الشرعية، وتهيئة الجوامع والمساجد وتزويدها بالفرش والمصاحف.