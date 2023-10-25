"مسملي" يؤكد أهمية التركيز على تحسين نواتج التعلم

ترأس مدير "تعليم صبيا" عثمان بن محمد مسملي، اليوم الأربعاء، لقاء القيادات الأول، على مسرح الإدارة.
وجاء اللقاء الذي عقده "تعليم صبيا"، بحضور مساعدي "مسملي"، ومديري مكاتب التعليم ومساعديهم، ورؤساء الأقسام التعليمية والمدرسية ومساعديهم، ومديري الإدارات والأقسام المساندة ومساعديهم على مستوى البنين والبنات.
وثمّن مدير تعليم صبيا جهود القيادات التعليمية وأدائهم الذي يدل على العمل والتطوير والتحسين المستمر.
وأشار إلى التحولات الجديدة والمتغيرات وتوجه الوزارة لإعادة تشكيل منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية، والتحديات والفرص التي استطاعت معها الإدارة بتكاتف الجميع من القيادات والميدان التكيف واستغلال الفرص وحسن التعامل والخروج بالعديد من المكتسبات.
وأكد "المسملي" أهمية التركيز على الجوانب التعليمية وتحسين نواتج التعلم بالتكامل مع الأقسام والإدارات ذات العلاقة، بما يعزز من أداء إدارة التعليم.
كما أكد أهمية القضايا والأفكار التطويرية التي ستطرح خلال اللقاء، متمنيًا أن يكون في ذلك النفع والفائدة، بما ينعكس إيجابًا على العمل التربوي والإداري والميدان التعليمي.
وتضمّن اللقاء أربعة محاور عن خارطة الإدارة وأولوياتها، وبناء الخطط التشغيلية قدمه رئيس قسم التخطيط والمعلومات هادي معلم.
وتحدث مدير الإشراف التربوي يحيى المالكي، عن رؤية الإشراف التربوي في ضوء رحلة الطالب التعليمية ومؤشرات وكالة التعليم العام.
فيما ألقت المساعدة للشؤون التعليمية مها الحمزي، الضوء على عملية التقويم والاعتماد المؤسسي.
وتناول رئيس قسم التربية الخاصة عبدالرحمن الحاذق، التحديات والحلول للتربية الخاصة، فيما ناقشت مديرة قسم الموهوبات أشواق الحازمي، واقع الموهوبين والمأمول من هذه الفئة.
وشهد اللقاء العديد من المداخلات والإضافات والاستفسارات تتعلق بأوراق العمل والقضايا المطروحة.
وقدّم مدير التعليم عثمان المسملي، شكره للجميع، سائلًا الله عز وجل، لهم التوفيق والسداد.