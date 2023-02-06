الرياض تحتضن مؤتمر "معالجة واستكشاف التحديات في أمراض الروماتيزم"

وأوضحت رئيسة الجمعية الدكتورة حنان الريس أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بساعات تعليم طبي مستمر ، ويضم 130 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وسيناقش موضوعات تتعلق بالذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض "بهجت"، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم وأمراض هشاشة العظام.