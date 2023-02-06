الرياض تحتضن مؤتمر "معالجة واستكشاف التحديات في أمراض الروماتيزم"

تنظم الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم مؤتمرها الدولي السنوي التاسع للعام 2023 في الفترة من 15 إلى 18 فبراير 2023م الموافق 24 إلى 27 رجب 1444هـ في فندق فيرمونت الرياض، تحت عنوان "معالجة واستكشاف التحديات في أمراض الروماتيزم"، بحضور نخبة من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها يناقشون أمراض الروماتيزم، ويستمر لمدة أربعة أيام.
وأوضحت رئيسة الجمعية الدكتورة حنان الريس أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بساعات تعليم طبي مستمر ، ويضم 130 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وسيناقش موضوعات تتعلق بالذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض "بهجت"، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم وأمراض هشاشة العظام.
وأشارت إلى أن المؤتمر يُعنى بأبحاث الشباب الطامحين من أطباء زمالة الروماتيزم لالتقاء الباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، ويعد نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي، ويهدف إلى تشجيع حديثي التخرج للمناقشة وتبادل الخبرات.
وأفادت "الريس" بأن علم أمراض الروماتيزم والمفاصل أصبح لدى الأطباء معرفة دقيقة بطبيعة مسببات المرض، ونتج عن ذلك التوصل إلى مجموعة من العلاجات المهمة مثل الأدوية البيولوجية التي تساعد على الشفاء من تلك الأمراض وليس السيطرة على أعراضها فقط.