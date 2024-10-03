محافظ عنيزة يرعى فعاليات الملتقى الأول لليوم العالمي لكبار السن

وتحدث قائلاً: هذا اليوم يُعتبر فرصة عالمية للتوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص في هذه المرحلة العمرية المهمة، ويمثل أيضاً دعوة لتعزيز السياسات التي تدعم وتحترم كرامتهم وتؤكد على أهميتهم، ونحن في جمعية واحة الوفاء نؤكد التزامنا بالمساهمة في تحسين نوعية حياة كبار السن، من خلال توفير برامج الدعم والرعاية وتنظيم الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم البدنية، والاجتماعية، والنفسية.