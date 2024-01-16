بمشاركة 60 مزارعًا ونحالاً وأسرًا منتجة.. اختتام مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة اليوم

اُختتمت اليوم الثلاثاء فعاليّات مهرجان التسويق الزراعي الأول والذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وبمشاركة 60 مزارعًا ونحالاً وأسرًا منتجة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن المهرجان تضمن عددًا من الفعاليّات مثل (معارض الأسر المنتجة – ومسرح الطفل – والبرامج التعريفية التوعوية – والمسابقات والفعاليّات – والمعارض التعريفية).
وأشار إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليّات إلى مساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، مثمّنًا دعم واهتمام محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة.
وفي ختام المهرجان تم تكريم المزارعين والجهات المشاركة والأسر المنتجة والمساهمين في إنجاح المهرجان.
وكان المهرجان قد انطلق مساء الأحد الماضي برعاية محافظ جدة واستمر ثلاثة أيام.