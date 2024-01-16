بمشاركة 60 مزارعًا ونحالاً وأسرًا منتجة.. اختتام مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة اليوم

وأشار إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليّات إلى مساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، مثمّنًا دعم واهتمام محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة.