أمير الرياض يكرم جمعية "أعمال للتنمية المجتمعية"

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، جمعية أعمال للتنمية المجتمعية، خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من مشاريع حاضنة الرياض للأعمال بفروعها الثلاثة: (حاضنة الشباب، حاضنة المرأة، الحاضنة المهنية)، والتي تُعد إحدى مبادرات سموه للإنماء الاجتماعي "إنماء وتمكين"، وذلك تقديرًا للدور الاستراتيجي الذي قامت به الجمعية في إنجاح البرنامج وتحقيق مستهدفاته.
من جانبه، رفع معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على هذا التكريم، واصفًا إياه بالتشجيع الكريم لبذل مزيد من الجهود الرامية إلى تمكين أبناء الوطن، وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم لهم، ونقلهم من الرعوية إلى الإنتاجية.
ونوّه المقرن بمبادرة سموه لدعم المرأة السعودية وتعزيز دورها في ريادة الأعمال، وتمكينها من تحويل أفكارها إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، بما يسهم في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الناشئة.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل على تحقيق التوجه الوطني وأهداف الحكومة الرشيدة، عبر تنمية وتأهيل وتدريب وتمويل المستفيدين والمستفيدات، من خلال مشاريع ومبادرات تنموية تسعى إلى تمكين أبناء الوطن، والمساهمة في رفع نسبة الناتج المحلي، والحد من البطالة، وتحقيق الرفاه، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.