أمير الرياض يكرم جمعية "أعمال للتنمية المجتمعية"

من جانبه، رفع معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على هذا التكريم، واصفًا إياه بالتشجيع الكريم لبذل مزيد من الجهود الرامية إلى تمكين أبناء الوطن، وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم لهم، ونقلهم من الرعوية إلى الإنتاجية.