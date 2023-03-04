أهالي رماح يناشدون وزير التعليم بالإبقاء على "العلوم والدراسات الإنسانية" بالمحافظة

ويؤكد سلطان الأدغم أن القرار سيُسهم في معاناة لأهالي المنطقة حيث سيضطر الأبناء والبنات إلى البحث عن خيارات أخرى خارج المحافظة تمنحهم درجة البكالوريوس، موضحًا أن الكلية كانت تخدم أهالي رماح والمناطق المجاورة بما فيها الكثير من سكان الرياض لقرب المسافة بين رماح والعاصمة، مناشدًا وزير التعليم بالإبقاء على الكلية على وضعها السابق ككلية جامعية، حتى تواصل أداء رسالتها في المجتمع بصورة ترضي الجميع، حيث أصبحت الكلية في السنوات الأخيرة رافدًا قويًا لجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة في استيعاب الكثير من طلاب المملكة عامة وطلاب الرياض والشرقية على وجه الخصوص.