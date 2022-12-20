أمين عسير يناقش خطط ومشروعات الاستثمار ومعالجات التشوه البصري في القطاع التهامي

من جهة أخرى، قام أمين عسير بزيارة لمخطط الإسكان بالخوارم وتفقد مشروع جبل المقيصرة الذي يربط الحزام الدائري بمحايل وزار مخطط الصناعية وعددًا من المواقع في نطاق البلديات والتقى خلال زيارته جمعًا من المواطنين مستمعًا إلى مطالبهم وملاحظاتهم.