أمين عسير يناقش خطط ومشروعات الاستثمار ومعالجات التشوه البصري في القطاع التهامي

بحث أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي صباح أمس مع رؤساء البلديات في القطاع التهامي خطط ومشروعات الاستثمار والمشروعات البلدية المنفذة والمعتمدة في الميزانية 2023م.
وشهد الجميع عرضًا مرئيًا لأعمال البلديات في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وطالب "الجالي" بمضاعفة الجهود وفق الخطط المجدولة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بما يضمن تقديم الخدمة للمجتمع بالمستوى المتميز.
وضم اللقاء الذي احتضنته بلدية محايل بحضور رئيس بلديتها ورؤساء البلديات في القطاع التهامي "محايل والمجاردة وبارق وبحر أبو سكينة وقنا".
من جهة أخرى، قام أمين عسير بزيارة لمخطط الإسكان بالخوارم وتفقد مشروع جبل المقيصرة الذي يربط الحزام الدائري بمحايل وزار مخطط الصناعية وعددًا من المواقع في نطاق البلديات والتقى خلال زيارته جمعًا من المواطنين مستمعًا إلى مطالبهم وملاحظاتهم.