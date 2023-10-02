"ظهران الجنوب" تفتح مظاريف الفرص الاستثمارية للأنشطة التجارية

اجتمعت لجنة فتح المظاريف ببلدية ظهران الجنوب، اليوم الاثنين، لفتح المظاريف لعدد من المواقع الاستثمارية المطروحة داخل المحافظة.
جاء ذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد عوير، ورئاسة رئيس إدارة الاستثمار بالبلدية المهندس جابر آل فروان، وأعضاء اللجنة.
حضر فتح المظاريف، المستثمرون الذين قدّموا عطاءاتهم للفوز بتلك الفرص، والوقوف على فتح المظاريف من مبدأ الشفافية؛ علمًا بأنه تم التقديم ورفع العطاءات عن طريق الموقع الموحد لوزارة الشؤون البلدية "فرص".
وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحراك التنموي بين القطاعين البلدي والخاص، مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات كان عن طريق بوابة "فرص".