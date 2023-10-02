"ظهران الجنوب" تفتح مظاريف الفرص الاستثمارية للأنشطة التجارية

وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحراك التنموي بين القطاعين البلدي والخاص، مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات كان عن طريق بوابة "فرص".