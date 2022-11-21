"النقل" تضيء أربعة تقاطعات بالطاقة الشمسية في محافظة الخرمة

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية ممثلة في مكتب فرع الوزارة بمحافظة الخرمة بإنارة أربعة تقاطعات بالطاقة الشمسية بناء على المعايير والمواصفات المحددة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع إنارة التقاطعات الخارجية بالطاقة الشمسية لرفع مستوى السلامة المرورية.
وقال مدير مكتب فرع الوزارة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله بن ظافر العمري، إنه "تم إنارة تقاطع أبومروة على طريق الخرمة_ظلم، وكذلك تم إنارة ثلاثة تقاطعات على طريق تربة _ الجنوب، وهي تقاطع الطريق مع طريق تربة _ القوامة وتقاطع الحشرج وتقاطع الخيالة البعيثه".
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية عملت على تطبيق مشروع إنارة التقاطعات والطرق بالطاقة الشمسية بناء على المعايير والمواصفات المحددة لذلك، بالتعاون مع وزارة الطاقة للاستفادة من الطاقة الشمسية بإنارة الطرقات الفرعية بين القرى والمدن.
وتهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بقدر كبير في مزيج الطاقة الكهربائية، وذلك من أجل تنويع اقتصادها وخفض الانبعاثات والقضاء على استخدام الوقود السائل في نظام الطاقة الخاص بها.