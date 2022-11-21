"النقل" تضيء أربعة تقاطعات بالطاقة الشمسية في محافظة الخرمة

وقال مدير مكتب فرع الوزارة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله بن ظافر العمري، إنه "تم إنارة تقاطع أبومروة على طريق الخرمة_ظلم، وكذلك تم إنارة ثلاثة تقاطعات على طريق تربة _ الجنوب، وهي تقاطع الطريق مع طريق تربة _ القوامة وتقاطع الحشرج وتقاطع الخيالة البعيثه".