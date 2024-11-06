"تقنية رماح" تُنظِّم ورش عمل لتأهيل الخريجين لسوق العمل

نظَّمت الكلية التقنية برماح عددًا من ورش العمل؛ لتعزيز مهارات الخريجين؛ لملاءمة متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وعُقدت الورش على مدار ثلاثة أيام. وتمحورت ورش اليوم الأول حول "إعداد السيرة الذاتية، وفن اجتياز المقابلات الشخصية، والهوية المهنية، وتسويق الذات".
وفي اليوم الثاني نُظِّمت ثلاث ورش تحت عناوين "كيف تستخدم منصة LinkedIn، والمهارات الناعمة وفن الاتصال، وطرق البحث عن عمل".
واختُتمت الورش في اليوم الثالث بجلسات إرشاد مهني مع المستشارين المهنيين سامي التميمي، والجوهرة المهيدب، وإيمان المطيري.
وتأتي إقامة هذه الورش في إطار سعي الكلية التقنية برماح، ممثلة بوحدة التنسيق الوظيفي، لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في صقل الخريجين الجدد.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على توفير حزمة من البرامج المتكاملة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتعزيز قدرات الخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق النجاح الوظيفي.