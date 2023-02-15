280 جولة رقابية على البسطات العشوائية والباعة المتجولين بالطائف

فذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، ممثلة في 11 فرعًا ببلديات شرق الطائف، وغرب الطائف، وشمال الطائف، وجنوب الطائف، والسيل الكبير، والسيل الصغير، والهدا، والشفا، والطائف الجديد، ومكتبي خدمات عشيرة والعطيف، حملة ميدانية مكثفة على البسطات العشوائية المخالفة والباعة المتجولين وعربات تقديم الأطعمة المخالفة، مدعومة من الفرق الأمنية المختصة.