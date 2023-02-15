280 جولة رقابية على البسطات العشوائية والباعة المتجولين بالطائف

فذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، ممثلة في 11 فرعًا ببلديات شرق الطائف، وغرب الطائف، وشمال الطائف، وجنوب الطائف، والسيل الكبير، والسيل الصغير، والهدا، والشفا، والطائف الجديد، ومكتبي خدمات عشيرة والعطيف، حملة ميدانية مكثفة على البسطات العشوائية المخالفة والباعة المتجولين وعربات تقديم الأطعمة المخالفة، مدعومة من الفرق الأمنية المختصة.
وهدفت الحملات الميدانية إلى معالجة مظاهر التشوه البصري والصحي والبيئي في العديد من المواقع داخل المدينة، وإزالة البسطات المخالفة والتي تنتشر بعشوائية وتعمل دون ترخيص نظامي، وتؤثر على حركة المرور ومرتادي الأسواق والشوارع التجارية.
وجرى خلال الجولات الرقابية المفاجئة، متابعة الأنشطة التي لا تتقيد بالاشتراطات الصحية وتؤثر سلبًا على صحة المستهلك.
وقالت أمانة الطائف: إن أكثر من 280 جولة رقابية للفرق الميدانية، ساهمت بشكل مباشر في دعم أعمال معالجة أوجه التشوه البصري في العديد من المواقع التجارية والأخرى المجاورة للمساجد والمتنفسات العامة، من خلال إزالة البسطات العشوائية واتخاذ التدابير النظامية التي تحد من هذه الظاهرة.
كما عملت فرق البلديات الفرعية على رصد التشوهات البصرية التي تتسبب فيها هذه البسطات مثل رمي المخلفات والمبعثرات التي تؤثر على المظهر العام للمكان، وتمادي بعض أصحاب البسطات باستغلال مواقع بشكل مستمر وثابت دون مسوغ نظامي، وجرى توجيه الإدارات المختصة بمعالجة هذه الظواهر السلبية.
وتستمر حملات البلديات الفرعية خلال فترتي الصباح والمساء؛ للحد من هذه التجاوزات ومنع تكرارها، من خلال دعم الرقابة المباشرة الدورية على المواقع التي رصدتها البلديات الفرعية، مع إفساح المجال للمواطنين والمواطنات والأسر المنتجة؛ للاستفادة من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتمثلة في "المتاجر المتنقلة" وتمكينهم من العمل الحر واحتضانهم في مواقع تجارية وترفيهية وسياحية مكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسرٍ وسهولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.