منطقة نجران بالمركز الأول في معدلات انخفاض البطالة بالمملكة

يأتي ذلك وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه بشكل ربع سنوي، لتنخفض نسبة البطالة إلى 5.8% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام عندما كان 8.4%.