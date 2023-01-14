منطقة نجران بالمركز الأول في معدلات انخفاض البطالة بالمملكة

حققت منطقة نجران، المركز الأول في معدلات انخفاض البطالة بين مناطق المملكة؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض 2.4%، لتصل بين الذكور إلى 2.7%، والإناث 12.6%.
وكشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام2022م، للهيئة العامة للإحصاء "GASTAT"، انخفاض معدل البطالة للسعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) بمنطقة نجران.
يأتي ذلك وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه بشكل ربع سنوي، لتنخفض نسبة البطالة إلى 5.8% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام عندما كان 8.4%.
وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عمر النعمي: تأتي النتائج تماشيًا مع توجيهات ودعم أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا الإشرافية للتوطين، ودافعًا لمواصلة الأعمال لتحقيق المزيد من الإنجازات في تطبيق قرارات التوطين بالقطاعات المشمولة به.