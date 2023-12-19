"ديوانية القطاع الزراعي".. توصيات ومقترحات وشراكات تسويقية تدعم جهود المزارعين بالطائف

وأشار "معن" إلى أن لقاء ديوانية القطاع الزراعي، هو البداية، وباكورة لقاء القطاعات الحكومية والخاصة، التي ستتبناها غرفة الطائف، والتي تهدف لمد جسور التعاون مع كل القطاعات، وتذليل العقبات، أمام المستثمرين، والقطاع الخاص بشكل عام؛ مشيرًا إلى أن لقاء ديوانيات الغرفة سيشمل كذلك القطاع السياحي، والعقاري، والصناعي، والرياضي، ورواد ورائدات الأعمال، وكل قطاع يتطلب ذلك، ويساهم في تطوير وتنمية الطائف.