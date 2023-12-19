"ديوانية القطاع الزراعي".. توصيات ومقترحات وشراكات تسويقية تدعم جهود المزارعين بالطائف

خرج لقاء ديوانية القطاع الزراعي الذي نظمته غرفة الطائف، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مركز "وقاء" وائل السعدي، وممثل صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة حامد الثقفي، بعدد من التوصيات والاقتراحات التي تفيد المزارعين والشراكات التسويقية مع الغرفة.
وأوضح نائب رئيس غرفة الطائف "معن قاضي" أن اللقاء نتج عنه مخرجات جدًّا رائعة بما يفيد المزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام في الطائف، وأهمها إقامة ورشة عمل للتعريف بمركز وقاء، المعنيّ بمكافحة الآفات النباتية، والحيوانية، والذي سيقدم الكثير لمزارع الطائف، إضافة لبدء العمل على عقد شراكات لوجستية استراتيجية تسويقية لمواسم الحصاد بالمحافظة، كموسم الورد الطائفي، واللوز مثلًا، والفواكه بشكل عام.
وأشار "معن" إلى أن لقاء ديوانية القطاع الزراعي، هو البداية، وباكورة لقاء القطاعات الحكومية والخاصة، التي ستتبناها غرفة الطائف، والتي تهدف لمد جسور التعاون مع كل القطاعات، وتذليل العقبات، أمام المستثمرين، والقطاع الخاص بشكل عام؛ مشيرًا إلى أن لقاء ديوانيات الغرفة سيشمل كذلك القطاع السياحي، والعقاري، والصناعي، والرياضي، ورواد ورائدات الأعمال، وكل قطاع يتطلب ذلك، ويساهم في تطوير وتنمية الطائف.