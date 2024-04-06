أمانة الطائف تنفذ برنامجاً لصيانة ألعاب الأطفال استعدادًا لعيد الفطر المبارك

تشمل أعمال التهيئة صيانة ألعاب الأطفال بأشكالها وأنواعها المختلفة، حيث يتم التأكد من جاهزيتها وسلامتها، بالإضافة إلى فحص الأرضيات المطاطية والتأكد من جودتها واستبدال أي أرضية تظهر بها تلفيات أو ضعف في الجودة، وكانت أمانة الطائف قد دعمت العديد من المنتزهات والحدائق العامة وحدائق الأحياء بمجموعة جديدة ومطورة من ألعاب الأطفال والتي تخدم كافة الأعمار وراعت فيها المقاييس العالمية ومستوى السلامة العالي والجودة العالية.