شاهد.. محافظ الليث يشهد احتفالات "التعليم" بيوم التأسيس

واطّلع محافظ الليث على فعاليات المعرض المصاحب للفعالية، والذي أقيم في قاعة المعارض بإدارة التعليم، متضمنًا ألعابًا شعبية، وعروضًا مرئية، وسردًا لتاريخ هذا الوطن الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، بالإضافة إلى عرض لأهم الأكلات الشعبية في مناطق ومدن المملكة.