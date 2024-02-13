شاهد.. محافظ الليث يشهد احتفالات "التعليم" بيوم التأسيس
شهد محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، احتفالات التعليم بيوم التأسيس تحت شعار: "يوم بدينا" بحضور مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية.
واطّلع محافظ الليث على فعاليات المعرض المصاحب للفعالية، والذي أقيم في قاعة المعارض بإدارة التعليم، متضمنًا ألعابًا شعبية، وعروضًا مرئية، وسردًا لتاريخ هذا الوطن الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، بالإضافة إلى عرض لأهم الأكلات الشعبية في مناطق ومدن المملكة.
كما شارك المحافظ والحضور احتفالات يوم التأسيس المقامة في مدرسة السعودية الابتدائية، مطّلعًا على الفعاليات المصاحبة بمشاركة الطلاب والمعلمين، كما أدى العرضة معهم وسط أجواء فخر واعتزاز بتاريخ هذا الوطن المجيد.
من جهته أكّد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي الحازمي أن يوم التأسيس يجسّد العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، وكيف تنامت لتكون اليوم في مقدمة دول العالم.
وأشار إلى أن احتفالات التعليم تأتي لتعزيز النواحي المعرفية والثقافية لدى منسوبي ومنسوبات التعليم لكيفية تأسيس كياننا العظيم المملكة العربية السعودية.