"غرفة القصيم" تطلق برنامج تأهيل مستفيدات الضمان للعمل الحر
أطلقت الغرفة التجارية في القصيم، ممثلة بلجنة سيدات الأعمال "برنامج تأهيل مستفيدات الضمان الاجتماعي لدخول مجال العمل الحر" الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي، وبنك التنمية الاجتماعية في القصيم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة سيدات الأعمال، الذي انعقد بمقر الغرفة بمدينة بريدة صباح اليوم، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة سهام القفاري، وحضور أمين عام الغرفة محمد الحنايا، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم حمد المحيميد، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة ريان البسام.
وتناول اللقاء بحث محاور وبرامج هذه المبادرة، التي تأتي من منطلق دور وأهداف لجنة سيدات الأعمال؛ لتأهيل وتمكين المرأة لدخول مجال الأعمال الحرة، ورفع الوعي لديها بأهمية مشاركتها المجتمعية والاقتصادية.
وذكرت عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة سيدات الأعمال سهام القفاري، أن اللجنة أطلقت هذا البرنامج بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم، وفرع بنك التنمية الاجتماعية؛ ليستهدف فئة مهمة من السيدات والفتيات المستفيدات من دعم الضمان الاجتماعي، واللاتي لا يمتلكن مهارات أو حرف تمكنهن من دخول مجال الأعمال الخاصة.
في حين قدم الأمين العام للغرفة، محمد الحنايا، شكره وتقديره للجهات المشاركة والداعمة، مؤكدًا أن الغرفة بإداراتها ولجانها؛ تسعى نحو تحقيق هدف تعزيز الشراكة بين الغرفة كممثل للقطاع الخاص، وبين القطاع العام والحكومي؛ والعمل على تعريف المستفيدين والمستفيدات بدور وخدمات الصناديق الداعمة للمشاريع الخاصة، ودعم أهداف برامج التوطين.
عضو لجنة سيدات الأعمال، العنود اللاحم، صاحبة المبادرة والمشرفة على البرنامج التأهيلي، بينت أن البرنامج التأهيلي سيقام على عدة مراحل، تهدف الى تأهيل المستفيدات وإكسابهن مهارات وحرفاً متنوعة في عدد من المجالات في الأعمال الحرة والقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمستفيدات للبدء بأعمالهن من المنزل ومشاريعهن الخاصة.
مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق مطلع شهر سبتمبر القادم؛ للتأهيل والتدريب في مجال التزيين والتجميل النسائي، ويتخللها جلسات تعريفية بنظام الضمان الاجتماعي، واشتراطات استمرار الدعم ومسببات إيقافه، وكذلك التعريف بخدمات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية والجهات الداعمة.