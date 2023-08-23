"غرفة القصيم" تطلق برنامج تأهيل مستفيدات الضمان للعمل الحر

عضو لجنة سيدات الأعمال، العنود اللاحم، صاحبة المبادرة والمشرفة على البرنامج التأهيلي، بينت أن البرنامج التأهيلي سيقام على عدة مراحل، تهدف الى تأهيل المستفيدات وإكسابهن مهارات وحرفاً متنوعة في عدد من المجالات في الأعمال الحرة والقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمستفيدات للبدء بأعمالهن من المنزل ومشاريعهن الخاصة.