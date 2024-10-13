انطلاق الورشة التعريفية لجائزة محافظ الطائف للتميُّز التعليمي "ملهم"

وصرح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بأن جائزة سمو محافظ الطائف تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في أهدافها ودلالاتها التعليمية، وتسهم إسهامًا فاعلاً في النهضة التعليمية والتربوية بشمولها الواسع في مواكبة النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها بلادنا في شتى المجالات، وتتوافق مع تحقيق رؤية السعودية 2030م.