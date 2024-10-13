انطلاق الورشة التعريفية لجائزة محافظ الطائف للتميُّز التعليمي "ملهم"

انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الورشة التعريفية لجائزة محافظ الطائف للتميز التعليمي "ملهم"، التي تستهدف منسقي التميز بمدارس المكتب، إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات التعريفية لجائزة سمو محافظ الطائف للتميز التعليمي "ملهم" في جميع الفئات المستهدفة في الجائزة.
وتستهدف الجائزة تشجيع وإبراز أفضل الممارسات التعليمية والتربوية المتميزة، وتحسين أداء العمليات والممارسات الإدارية.
كما تسعى الجائزة إلى تمكين المدرسة، وتحسين نواتج التعلم، وتحقيق المزيد من الجودة والتميز، والإسهام في التهيئة والتأهيل، ورفع مستوى الجاهزية.
وتشتمل الجائزة بفئاتها وفروعها من الميدان التعليمي على التميز المؤسسي للمدرسة، والتميز الفردي للمعلم والموظف والإداري والطالب وطالب التربية الخاصة، إضافة إلى التميز المستقل للمبادرات النوعية والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
وصرح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بأن جائزة سمو محافظ الطائف تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في أهدافها ودلالاتها التعليمية، وتسهم إسهامًا فاعلاً في النهضة التعليمية والتربوية بشمولها الواسع في مواكبة النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها بلادنا في شتى المجالات، وتتوافق مع تحقيق رؤية السعودية 2030م.