محافظ شقراء يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفـك"

وفي حفل التدشين ألقى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء، كلمة قال فيها: إن الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع للحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الوعي البيئي؛ تعزيزًا للمحافظة على جودة البيئة في المحافظة والمراكز التابعة لها.