محافظ شقراء يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفـك"

دشن محافظ شقراء عادل عبدالله البواردي، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفـك" في ثانوية الملك عبدالعزيز، بحضور مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وقيادات التعليم والطلاب والمتطوعين.
وفي حفل التدشين ألقى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء، كلمة قال فيها: إن الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع للحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الوعي البيئي؛ تعزيزًا للمحافظة على جودة البيئة في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأضاف قائلًا: "نحرص في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء بالتعاون مع الجهات الأخرى، على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، بتنفيذ الخطط البيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، ونسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: تحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيسهم -بإذن الله- في إثراء ودعم البيئة في المحافظة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي السلوك البيئي الإيجابي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وترسيخ أهداف جودة الحياة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.
ثم ألقى محافظ شقراء كلمة على الطلاب حثهم خلالها على المحافظة على الأشجار والبيئة؛ مبينًا أهمية الاهتمام بمقدرات الوطن في شتى المجالات.
وأشار البواردي في كلمة للطلاب، إلى مستهدفات الرؤية الوطنية الرائدة رؤية ٢٠٣٠، موجهًا الطلاب بالحرص على الاستنارة بها في حياتهم اليومية؛ لما احتوت عليه من تطلعات لرسم خارطة مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
بعد ذلك قام محافظ شقراء بمشاركة الطلاب في زراعة الأشجار في فناء المدرسة، بحضور ومشاركة قيادات التعليم ورؤساء الدوائر الحكومية والمتطوعين.