جمعية أيتام جدة ترفع نسبة وعي الأسر في تأهيل وتطوير أبنائها ببرنامج "الكفاءة الأسرية"

وفي إطار قياس أثر البرنامج على المشاركين، بيّن "ناقرو" أن الجمعية أعدت ونفذت دراسة ميدانية للوقوف على أبرز ثمرات البرنامج على عينة بلغت أفرادها 60 مشاركاً ومشاركة وفق مؤشرات الاستبانة، واستمارة التقييم، والاختبار المعرفي واستبانة التفاعل ومجموعات متابعة عن بعد وتقارير الحضور، وتبين من التحليل أن البرنامج حقق أهدافه بنسب مرتفعة جداً بناء على الأنشطة التي غطت مختلف مستويات التقييم (الكفاءة والأثر).