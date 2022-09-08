لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مستشفى المويه يلتقي هيئة التخصصات الصحية بجدة

وتهدف المبادرة لبحث سبل التعاون استشعارًا بالمسؤولية الصحية وتحقيق الوصول إلى مجتمع صحي بكفاءة من خلال تذليل الصعوبات التي قد يواجها الممارس الصحي للاستفادة من أنظمة ومتطلبات الهيئة بكل يسر وسهولة، وفق تطبيق أهدافها والمعايير الصحيحة لمزاولة المهن الصحية، وتصنيف حاملي الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لمؤهلاتهم العلمية وقدراتهم العملية.