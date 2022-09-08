لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مستشفى المويه يلتقي هيئة التخصصات الصحية بجدة

التقى مدير مستشفى المويه عبدالله السميري، المدير الإقليمي لهيئة التخصصات الصحية في جدة محمد الغامدي؛ لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات، لتحقيق الدور المشترك في حماية وتعزيز الصحة عبر ممارسين صحيين مؤهلين ومدربين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.
وجرى تنفيذ مبادرة "تستاهل نجيك" التي أطلقتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لتقديم أفضل الخدمات للممارسين الصحيين في المنشآت الصحية بالتعاون مع إدارة المستشفى؛ لدعوة منسوبي المستشفى والمراكز الصحية التابعة له والمستشفيات في المحافظات القريبة لمساعدتهم في متابعة طلباتهم والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم.
وتهدف المبادرة لبحث سبل التعاون استشعارًا بالمسؤولية الصحية وتحقيق الوصول إلى مجتمع صحي بكفاءة من خلال تذليل الصعوبات التي قد يواجها الممارس الصحي للاستفادة من أنظمة ومتطلبات الهيئة بكل يسر وسهولة، وفق تطبيق أهدافها والمعايير الصحيحة لمزاولة المهن الصحية، وتصنيف حاملي الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لمؤهلاتهم العلمية وقدراتهم العملية.