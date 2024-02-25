مسؤولون وأكاديميون ورجال أعمال بحائل يُهنئون القيادة بيوم التأسيس.. وهذا ما قالوه

من جهته، أشار أمين منطقة حائل، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، إلى أن يوم التأسيس الذي نحتفل به بعد ثلاثة قرون من المجد والتطور يمثل رمزًا للفجر الجديد الذي وُلدت وتأسست فيه المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- عام 1727م، ونحن نستحضر قصة عظيمة لوطن تأسس قبل أكثر من ثلاثة قرون؛ لنقف شامخين في حائل، حاملين مشاعر الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم.