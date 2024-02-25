مسؤولون وأكاديميون ورجال أعمال بحائل يُهنئون القيادة بيوم التأسيس.. وهذا ما قالوه

رفع عدد من مسؤولي منطقة حائل ورجال الأعمال التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية، مبدين مشاعرهم بهذه المناسبة، ومستذكرين تاريخ قيام الدولة العظيمة بجميع مراحلها.
وأكد رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن ذكرى يـوم التأسيس مناسبـة فـخـر واعتزاز بتاريـخ تأسيس الدولة السعوديـة علـى يـدي الإمام محمـد بن سعود -رحمه الله- قبـل أكثر من ثلاثـة قــرون عريقـة.
وأشار إلى أنه منـذ اللحظـة التـي بـزغت فيهـا شمـس الدولة السعودية، بعـد مسيـرة الكفاح والوحـدة الوطنيـة، تحقق الأمن والسلم والاستقرار والبناء الحضاري.
وأردف بأن القرون الثلاثـة التي مضت أثمرت دولـة عظيمة راسخة الجـذور.
ورفع "الشريف" باسمـه، ونيابة عن جميع منسوبي جامعـة حـائـل مـن طلبة وأعضاء هيئـة التـدريس ومـوظفين، خـالـص التهاني إلى مقام القيادة الرشيدة بهذه المناسبة.
من جهته، أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري إلى أن يوم التأسيس أرسى الثوابت الممتدة لعهود طويلـة، وغرس مفهوم حب الوطـن، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين، وتعزيز تأصيل هويـة المملكة العربية السعودية، والفخر والاعتزاز بها، في ظل التلاحم والترابط المجتمعـي، وتمكين المواطنين والأجيال الجديدة من استلهام تاريخ الدولة وجذورها العميقة، ومعايشة حاضرها الزاهر المجيد، واستشراف مستقبلها الواعد في ظل رؤية السعودية 2030.
وأضاف: هذه المناسبة مناسبة عظيمـة، شاهدة على أيام مجيدة لمملكتنا الغالية في تحقيق الوحدة الوطنية والأمن.. فمنذ ثلاثة قرون بدأت ملحمة التأسيس الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-؛ لتجسد تاريخ هذه الدولة المباركة التي يفتخر بها أبناؤها، مستلهمين من التاريـخ الـدروس الدالة على جذور دولتنا الراسخة.
وقال الدكتور عبدالعزیز بن سالم الغامدي، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: يوم التأسيس هو يوم ولدت فيه الآمال والطموحات، وبدأت فيه مسيرة النماء والعطاء، الـتـي أثمرت تحقيق بلادنا الغالية الريادة العالمية في مؤشرات النمو الاقتصادي والتطور الإلكتروني والتنافسية العالمية، وكذلك البحـث والابتكار.
وأكد أنه يجب علينا أن يعرف أبناؤنا تاريخ بلادهم، وحجم التضحيات التي قدمها السعوديون قيادة وشعبًا خلال القرون الماضية، وأن يفخروا بما وصلت إليه بلادنا من تقدم ورُقي فـي مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والعسكرية وفق خارطـة طـريـق رسمتها لنـا رؤية السعودية 2030، بقيادة القيادة الرشيدة.
وقال الدكتور غازي بن عبدالله البقعاوي وكيل الجامعة: إننا في يــــوم التأسيس نستشعر وتجلب لنـا الذاكـرة خطى الآباء والأجداد في ذكرى الدولة السعودية الأولى التي أُسست على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- منذ أكثر من ثلاثة قرون.
وأضاف بأن هذا العمق التاريخي المجيد الموغل في القـدم يتلاقى مع الكثير من الحضارات اليـوم؛ فقـد تحقق -ولله الحمـد- الأمن والاستقرار.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة حائل، الدكتور منذر بن عبدالله البليهد: يعكس الاحتفاء بيوم التأسيس اهتمام المملكة العربية السعودية بتاريخها الذي يعد امتدادًا أصيلاً لحاضرها ومستقبلها، تستلهم من خلاله عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين ساهموا في مراحل بنائها، وتضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه مـن تحديات في سبيل بناء وطن.
وأضاف: تحتفي وزارة التعليم وقطــاعات التعليم كافة بيوم التأسيس، إيمـانًا بقيمـة هذه المناسبة وأهميتها في زيادة الوعي والمعرفة لدى النشء بعمـق تـاريخ الدولة السعودية، وحاضرها ومستقبلها المزدهر بتحقيق المنجزات، وتحويل الأحلام إلى واقع.
من جهته، أشار أمين منطقة حائل، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، إلى أن يوم التأسيس الذي نحتفل به بعد ثلاثة قرون من المجد والتطور يمثل رمزًا للفجر الجديد الذي وُلدت وتأسست فيه المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- عام 1727م، ونحن نستحضر قصة عظيمة لوطن تأسس قبل أكثر من ثلاثة قرون؛ لنقف شامخين في حائل، حاملين مشاعر الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم.
وأضاف: هذا اليوم هو رمز للوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن؛ لنستذكر فيه قصص الملاحم البطولية التي أسهمت في بناء كيان سياسي ينعم بالوحدة، والاستقرار، والازدهار.. سطرها التاريخ، وتضحيات الأجداد الذين بذلوا الغالي والنفيس لبناء هذا الوطن العظيم، وما يعبر عنه من دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة.
وأكد أنه ومنسوبي أمانة منطقة حائل يواصلون العمل بجد وإخلاص لبناء مستقبل مشرق للمنطقة في جوانبها كافة، ويؤكدون التزامهم بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي أن ذكرى يوم التأسيس تجسد عراقة تاريخ الدولة السعودية التي نعتز بعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ ثلاثة قرون، تحققت خلالها الوحدة بعد الفرقة، وقامت على كتاب الله وسنة رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- حتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-. منوهًا بما شهدته الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى وقتنا الزاهر من مراحل النمو والتطور والقفزات التنموية المتسارعة في مختلف المجالات.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار إن يوم التأسيس يأتي تخليدًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727م، وإنه يوم فخر واعتزاز، نستذكر فيه إرثنا العريق وقيمنا الأصيلة، ونستلهم منه رحلة أجدادنا البطولية في تأسيس هذا الوطن الشامخ.
وأضاف: يــــوم التأسيس ليس مجرد يوم عـــــادي، بل هو رمز للوحدة واللحمة الوطنية، ووقفة تأملية نستذكـر فيهـا إنجازات الماضي، ونستشرف آفاق المستقبل.
واختتم بأنه ومنسوبي الهيئة يدركون أهمية هذه المرحلة، ويؤمنون بقدرتنا على المساهمة في تحقيق أهدافها من خـــــلال العمل الدؤوب والإبداع والابتكار، وأنهم يؤمنون بأن مستقبـل المملكة العربية السعودية مشرق، وأنها ستواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهـــــــار، بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها المخلص.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة حائل هانـي بن عبدالعزيز الخليفـي أن يوم التأسيس يمثل لحظـة تاريخية محورية، تشير إلى تأسيس الدولـة السعودية الأولى في 22 فبرايـر، وهو علامة فـارقة، تؤكـد مجـد وعراقة السعودية بوصفها دولة؛ إذ نستـذكـر تـاريخ التأسيس علــى يــد المؤسـس المـلك عبدالعزيز، ونستشهد بحـاضـر زاهـر تعيــشه السعودية مـن نهضـة اقتصـادية تنمــــوية شاملة للقطاعات كافة وفق رؤية ثاقبة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حائل محمـد بـن ابراهـــــم الرخيص إن هذا اليوم محطـة بـارزة لاسترجاع تاريخنا العـريـق فـي تأسيس هذا الوطـن، والاحتفاء بالجهود الجبارة التي بذلهـا أجدادنـا فـي سبيل توحيـد هـذه الأرض وتجـاوز الفترات التي شهدت تفرقًا وتشتتًا حتى وصلنا إلى حاضر زاهر، نشهده اليوم بمشاريع تنموية طموحة، تترجمها الرؤية الثاقبة التي تهدف لإعادة بنـاء الاقتصــاد الوطنـي، وتعزيز مقومات التنمية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حائل ثامر بــن نايــف الجنيــدي إلى أن يـوم التأسيس يشـهـد علـى بدايـة مسيرة الدولة السعودية الأولـى نـحـو الريادة والازدهار، وتحقيق مكانة مرموقة عبـر الزمـــان؛ فلـه قيمـة كبيـرة ومعــانٍ عميقـة، يحتفـل بـهـا أبناء الوطـن وشعبها بـكـل فـخـر واعتـزاز، معبـريـن عـن وقفـة احترام وتقدير للإرث التاريخـي العريق الـذي يحمله هـذا اليـوم.
وقال رجل الأعمال عبدالسلام المعجل إن يوم التأسيس يومٌ يحمل في طياته قصة صمود وتضحية، ورؤية نبيلة، جعلت من الوحدة والتلاحم ركيزتين أساسيتين لبناء وطن مزدهر، نما وتطور، ونباهي به.
وأشار رجل الأعمال ونائب التعاونية المركزية الزراعية بالسعودية رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة، المهندس خالد الباتع، إلى أن يوم التأسيس يوم اعتزاز بالجذور الراسخة لوطن نفتخر بإنجازاته واقتصاده المزدهر منذ أكثر من ثلاثة قرون.
وأكد رجل الأعمال منصور الغسلان أن يوم التأسيس يأتي ليكون مصدر فخر وانتماء، وملجأ للحب والأمان، ورمزًا للوحدة والتضحية، لأرض الجمال والتاريخ، وجوهرة الهوية والعزة.