محافظ القويعية يدشن ملتقى الإرشاد المهني للعام التدريبي 1445هـ

دشن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، ملتقى الإرشاد المهني للعام التدريبي 1445هـ، والذي أُقيم بالكلية التقنية للبنين بالقويعية، بالتعاون مع تعليم القويعية، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية للبنين بالمحافظة المهندس عبدالعزيز النهاري، ومدير تعليم القويعية صالح الزهراني، وعددٍ من طلاب مدارس تعليم المحافظة.
وتفصيلاً، رحب عميد الكلية التقنية المهندس عبدالعزيز النهاري بالحضور، مؤكدًا أن هذا الملتقى يأتي ضمن رؤية 2030 التي تستهدف لحث الشباب للانخراط في العمل.
ويهدف الملتقى من خلال هذا البرنامج إلى مساعدة الطلاب على التعرف على الفرص الوظيفية والتعليمية المناسبة لميولهم وقدراتهم وإمكاناتهم، حيث تقوم عملية التوجيه والإرشاد المهني على مساعدة الطالب في اتخاذ القرار السليم في اختياره الأكاديمي والمهني بما يتوافق مع استعداده وقدراته وميوله.
وتجول "المحافظ" في أجنحة المعرض مطلعًا على بعض من الأعمال اليدوية والمهنية التي قام بإنجازها نخبة من سواعد هذا الوطن، وأشاد المحافظ بما احتواه المعرض من إنتاج أيادٍ سعودية ماهرة.
وتحدث مدير وحدة التوجيه والإرشاد خالد بن عبدالله القحطاني قائلاً: إن من أهداف الملتقى التوعية ونشر رسالة وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمجتمع وأهمية الإرشاد الأكاديمي من خلال خلق نموذج مثالي لنشر الثقافة بين المتدربين لتحقيق التميز والارتقاء في تقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي وذلك من مبدأ تبادل الخبرات والتجارب بين الأقسام التدريبية.
وفي الختام، كرّم "ابن معمر" المتدربين المتفوقين علميًا والمتحسن مستواهم دراسيًا دعمًا لهم في مسيرتهم التعليمية والمهنية.