محافظ القويعية يدشن ملتقى الإرشاد المهني للعام التدريبي 1445هـ

دشن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، ملتقى الإرشاد المهني للعام التدريبي 1445هـ، والذي أُقيم بالكلية التقنية للبنين بالقويعية، بالتعاون مع تعليم القويعية، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية للبنين بالمحافظة المهندس عبدالعزيز النهاري، ومدير تعليم القويعية صالح الزهراني، وعددٍ من طلاب مدارس تعليم المحافظة.