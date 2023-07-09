ضمن برنامج "واثق".. انطلاق الرحلة الأولى لمستفيدي جمعية "كيان" للأيتام إلى إيرلندا

وأشارت "الغامدي" إلى أنه سيتم تنفيذ برامج لاحقة بعد عودتهم؛ لدعم ما اكتسبوه من مهارات، معربة عن شكرها للداعمين الذين لهم الدور الأكبر لتنفيذ هذا البرنامج؛ إذ مكّنوا الجمعية من إنجاز هذا البرنامج. كما شكرت أُسر المستفيدين على ثقتهم في جمعية "كيان" لتولِّي هذه المهمة؛ لتنمية وتطوير مستفيديها. وكذلك شكرت فريق عمل "كيان" على جهودهم في الإنجاز، وقالت: بإذن الله نحتفل بعودتهم، ونجاح هذا البرنامج. ونتطلع إلى استمراريته؛ ليشمل أكبر عدد من مستفيدي الجمعية.