"تعليم الطائف" يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية بالعديد من الأنشطة والفعاليّات

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف باليوم العالمي لمحو الأمية، تحت شعار "اليوم الدولي لمحو الأمية، تعزيز التعليم المتعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام"، والذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، ويكمن الهدف من هذا اليوم في التذكير بأهمية محو الأمية الحاسمة لإنشاء مجتمعات أكثر استدامة وعدلاً وسلامًا وإلمامًا بمهارات القراءة والكتابة.
وصرّح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي بأن المملكة كانت وما زالت تحتفي بمثل هذه الأيام العالمية، إيمانًا منها بأهمية المناسبات الدولية والإقليمية في حشد الطاقات والإمكانات المعينة لتحقيق الأهداف، ورغبة في مشاركة المجتمع الدولي لإبراز جهود الدولة في مجال محو الأمية.
وقال "الغامدي" إن الاحتفاء بهذه المناسبة له أهمية للرفع من مستوى الوعي؛ للحد من انتشار الأمية في المجتمع والدعوة إلى الالتحاق بالبرامج التعليمية والثقافية المتعددة التي تناسب احتياجات الأميين في مختلف المجالات التي سخرتها لنا حكومتنا الرشيدة لنتطّلع منها تكون بلادنا بلا أمية.
فيما احتفلت العديد من مدارس الطائف باليوم العالمي لمحو الأمية من الفعاليّات والأنشطة الثقافية والتي تبرز أهمية هذه المناسبة وأهميتها وأثرها في حياة الإنسان.
يُشار إلى أن تعليم الطائف به 83 مدرسة للتعليم المستمر بها 83 مديرًا ومديرة و550 معلمًا ومعلمة ويدرس بها نحو 4500 دارس ودارسة.