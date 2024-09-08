"تعليم الطائف" يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية بالعديد من الأنشطة والفعاليّات

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف باليوم العالمي لمحو الأمية، تحت شعار "اليوم الدولي لمحو الأمية، تعزيز التعليم المتعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام"، والذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، ويكمن الهدف من هذا اليوم في التذكير بأهمية محو الأمية الحاسمة لإنشاء مجتمعات أكثر استدامة وعدلاً وسلامًا وإلمامًا بمهارات القراءة والكتابة.