"الخليف" يجتمع بشركات أجنبية ووطنية للاستثمار في قطاع الدواجن

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الأحد، اجتماعًا مع إحدى الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الدواجن.
جاء ذلك للتباحث عن آلية عمل تلك الشركات بمجال مشروعات الدواجن ومدى جاهزيتهم لإقامتها؛ بهدف إنتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم وأمهات الدواجن والأعلاف.
وجرى التشاور بحضور عدد من مديري الإدارات ومكاتب المحافظات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ورؤساء وممثلي ائتلاف الشركتين الوطنية والأجنبية، حيال عرض المواقع الاستثمارية المناسبة وفق المعايير المحددة لتنفيذ هذه المشروعات.
وقال "الخليف": إن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى دائمًا لتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص وإشراكه في العديد من المجالات الزراعية؛ لتنفيذ المشروعات وتشغيلها وتقديم الدعم الفني في حال الحاجة لذلك.
وأوضح أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية لتعزيز التنمية الزراعية بالمنطقة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن، وكذلك لما تسهم به من فرص كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.