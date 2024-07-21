"الخليف" يجتمع بشركات أجنبية ووطنية للاستثمار في قطاع الدواجن

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الأحد، اجتماعًا مع إحدى الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الدواجن.