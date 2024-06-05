فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران يحتفل باليوم العالمي للبيئة 2024م

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، عصر اليوم, فعالية منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة للاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024 الذي تستضيفه المملكة هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"، والذي يهدف إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وآثار الجفاف. بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات وذلك في مقر الفعالية المقامة في نجران بارك.
وتشمل الفعالية برامج تثقيفية وتوعوية لرفع الوعي البيئي لمختلف شرائح المجتمع، ومنهم أبناء المستقبل لتوعيتهم بدورهم وأهمية الحفاظ على البيئة.
وقد أطلقت المملكة عديد المبادرات لنشر الوعي البيئي لإصلاح الأراضي لصلاح الوطن لمستقبل واعد مزهر وبيئة نظيفة خضراء.
وكان من أواخرها وليس آخرها استضافة المملكة لفعاليات #اليوم_العالمي_للبيئة 2024م، ترسيخاً لدورها الريادي في تعزيز الوعي البيئي واستمراراً لجهودها في الدفاع عن القضايا البيئية.