"خالد بن سعود" يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بتبوك

ترأس نائب أمير تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية.