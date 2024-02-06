"خالد بن سعود" يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بتبوك

ترأس نائب أمير تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية.
واطلع الأمير "خالد"، خلال الاجتماع على التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية واللجان الميدانية، وتضمنت التوصيات المنجزة والتي أقرت في الاجتماعات الماضية.
ووجه نائب أمير منطقة تبوك، بمضاعفة الجهود وتفعيل الخطط المعدة للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.
كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.